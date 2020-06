Caixa libera hoje última parcela do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira (24) o saque da terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família que têm o número de identificação social (NIS) com o final 6 – quem tem o NIS com final entre 1 e 5 já teve a parcela liberada.

O calendário de pagamentos dos R$ 600 para beneficiários do Bolsa Família que tenham optado por receber o auxílio é o seguinte: quem possui o NIS com final 7 terá a terceira parcela liberada amanhã (25); os de final 8 no dia 26 de junho; NIS terminados em 9 no dia 29 de junho e os terminados em 0 no dia 30 de junho.

Os beneficiários podem sacar o valor diretamente por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou através de uma conta na Caixa.

Até que seja definida uma nova rodada de pagamentos, esta será, em tese, a última parcela do auxílio de R$ 600 dado pelo governo federal. Congresso e governo discutem a possibilidade de uma nova rodada de pagamentos, com valor e período a serem definidos.

(Istoé)