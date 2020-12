Concurso Público Municipal de Xinguara está em fase final de homologação

Os trâmites para a homologação do concurso público da Prefeitura Municipal de Xinguara estão em fase final, conforme informou em nota a comissão organizadora do certame, realizado nos dias 19 e 20 de setembro desse ano, através do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB.

O exame foi aplicado nas cidades de Xinguara e Redenção e teve mais de 7500 inscritos. O certame ofertou 380 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior, com vencimentos que variam de R$ 1.045 a R$ 6.253. Também foram ofertadas vagas para cadastro reserva.

O resultado final da avaliação foi divulgado no último dia 11 de dezembro. Conforme o edital, a seleção terá validade por dois anos, a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período. Mais informações: xinguara.pa.gov.br ou idib.org.br.

