MUSSUM DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CADU DE REDENÇÃO TEM PRÉ-CANDIDATURAS CONFIRMADAS EM ENCONTRO NACIONAL DO UNIÃO BRASIL. ………………….

No início desta semana uma comitiva com representantes de Redenção e Santa Maria das Barreiras participou de um evento na sede nacional do partido União brasil, em Brasília e foram recebidos pelo Ministro do Turismo, Celso Sabino.

O encontro foi articulado pelo representante regional do partido na região Araguaia Paraense, o ex-vereador de Redenção Leonardo da Saúde.

O ex-prefeito de Santa Maria das Barreiras, José Barbosa de Faria ‘Mussum’, que estava acompanhado pelo o vereador do município Jhonys Neris ‘Irmão Gatinho’. Mussum filiou-se ao UNIÃO e confirmou a sua pré-candidatura à prefeito.

O advogado Carlos Eduardo ‘Cadu’ de Redenção, também filiou-se ao UNIÃO e confirmou o seu nome como pré-candidato a prefeito de Redenção.

Na formação do diretório municipal do UNIÃO em Redenção, Valdinei Aleixo foi confirmado como presidente municipal e o pastor e estrategista digital Cicero Junior como

O presidente do União Brasil no Pará, Ministro Celso Sabino disse que o partido vai atua nos 144 municípios do estado. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)