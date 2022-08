Mulher é presa por participação em crime sexual contra a filha no nordeste do Pará

A Polícia Civil prendeu, em Castanhal, no nordeste do Pará, uma mulher que é investigada pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de material que contém pornografia envolvendo crianças e adolescentes. As investigações demonstraram a efetiva participação dela em atos de violação sexual envolvendo sua filha, de apenas 10 anos. Ela agiu em coautoria com um homem que já está preso, ainda segundo a Polícia Civil.

A prisão é resultado de trabalho integrado entre a Polícia Civil e Ministério Público do Estado do Pará, da Polícia Científica do Pará e do Conselho Tutelar. E as diligências foram realizadas, na sexta-feira (29), para dar cumprimento a mandados judiciais de prisão e busca e apreensão domiciliar decretados pelo Poder Judiciário da Comarca de Castanhal, contra a mulher que foi presa.

Os fatos que resultaram na decretação da custódia cautelar da investigada são decorrentes da continuidade das investigações da Operação Epieos, desencadeada, em 15 de março deste ano, que visou o cumprimento de mandados judiciais de prisão e busca e apreensão contra dois investigados. Eles foram presos naquele mesmo dia (15) e se encontram à disposição da Justiça nos respectivos presídios da Secretaria de Administração Penitenciária. (A Notícia Portal / Portal Debate)