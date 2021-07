Morre Faisal Salmen, primeiro prefeito da história de Parauapebas

Causa da morte

Devido Bel Mesquita estar bastante chocada com a perca de seu ex-companheiro, ela não deu mais detalhes dos motivos da morte, porém, segundo o portal Pebinha de açucar a informação é que Faisal teve uma hemorragia em decorrência de todo o processo de tratamento de um câncer que teve há dois anos, e infelizmente faleceu hoje. Nossa equipe continua acompanhando o caso e traz mais detalhes a qualquer momento.

História

Faisal foi homenageado recentemente numa série de reportagens especiais sobre os pioneiros de Parauapebas, assinada pelo jornalista Lima Rodrigues.

Confira abaixo um pouco da história do médico que foi o primeiro prefeito da “Capital do Minério” e é muito querido pelos populares:

Faisal Faris Mahmoud Salmen Hussain nasceu dia 23 de fevereiro de 1953 na cidade paulista de Agudos, a 330 km da pujante capital, São Paulo, hoje, com 123 anos de fundação, e com cerca de 37 mil habitantes. Claro, que quando ele nasceu lá há 68 anos a cidade era bem pequena. O pai Mahmoud Salmen Hussain, empresário, e a mãe, Rasma Fayad Salmen, eram libaneses, chegaram ao Brasil ainda crianças no início do século passado. A mãe morreu ainda em São Paulo e o pai faleceu em Parauapebas. A família era grande. Além de Faisal, o casal teve ainda mais sete filhos: Fued, Feis, Farid, Fauez, Fauzia, Faruk e Fauze. Cinco já morreram: Feis, Farid, Fauze e o músico Faruk Salmen, que morreu de câncer dia 20 de abril de 2000 e é nome de uma das principais avenidas de Parauapebas.

Família classe média, o menino Faisal teve uma infância e uma adolescência tranquila em Agudos, apesar de sofrer bullying na escola pelo fato de ser gordinho demais, especialmente com 14 e 15 anos de idade. Às vezes emagrecia, mas em pouco tempo voltava a engordar de novo e era motivo de gozação na escola. Apesar da obesidade, gostava de brincar com os amigos de tudo que era possível: peão, baliza e carrinho de rolimã.

Primeira eleição

Em 1988, quando foi a realizada a primeira eleição em Parauapebas o médico Faisal Salmen saiu candidato pelo PTB, tendo como candidato a vice-prefeito Renato Araújo, o Renatinho, do PSD. O adversário mais forte do outro lado era Volney, do PDT.

“A elite de Parauapebas era contra mim e eu contava com o apoio do povo, das pessoas realmente populares. Defendia os mais necessitados em todos os sentidos, inclusive contra latifundiários que vieram de Paragominas e queria tomar terra aqui no município. Eu, com o apoio dos deputados federais Ademir Andrade, Asdrúbal Bentes e Plínio Pinheiro, enfrentamos os poderosos fazendeiros e evitamos o desmatamento por si só e demos as áreas pleiteadas para o povo morar, transformando-os em bairros”, destacou.

A eleição ocorreu em novembro de 1988 e Faisal Salmen foi eleito o primeiro prefeito de Parauapebas e cumpriu o mandato de 1989 a 1992.