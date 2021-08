Morre aos 85 o ator Tarcísio Meira, por complicações da covid-19

Morreu hoje o ator Tarcísio Meira, aos 85 anos de idade. Ele estava internado desde o dia 6 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta da covid-19. Um dos mais importantes atores do país, marcou história da TV e do cinema, sendo inclusive o protagonista da primeira novela diária do país, “2-5499 Ocupado” (TV Excelsior, 1963).

O último boletim de saúde do ator, divulgado na terça-feira (10), afirmava que ele estava intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e passava por “diálise contínua” por problemas nos rins. A esposa dele, a atriz Glória Menezes, 86, também foi infectada pelo vírus, mas teve um quadro mais brando. Ela está em um quarto, com “boa recuperação”.

Casados desde 1962, ambos receberam a segunda dose da vacina contra o coronavírus em março, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde se isolaram durante a pandemia. O casal é pai de Tarcísio Filho, 58 anos. Glória também é mãe de Amélia Brito, 64, e João Paulo Brito, 62, da união com Arnaldo Brito. (TVEFAMOSOS-UOL)