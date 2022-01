O corpo de um jovem, conhecido como Zé Pequeno, foi encontrado dentro do Rio Surubi, localizado no garimpo Vila Nova, município de Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações, o corpo do jovem estava submerso na água, ao lado de uma escavadeira hidráulica, que ele usava para trabalhar.

Testemunhas disseram que a vítima teria ido realizar o conserto, mas desapareceu.

A Polícia acredita que tenha sido acidente de trabalho, mas o caso segue em investigação.

(Com informações: Roma News)