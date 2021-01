Ministério da Defesa atenderá pedido do Pará e levará usina de oxigênio a oeste do estado

O governador Helder Barbalho confirmou no fim da manhã desta quarta (20) que o Ministério da Defesa atendeu o pedido do governo do Pará para que uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) auxilie, ainda hoje, o transporte aéreo de uma usina de produção de oxigênio até o município de Oriximiná.

A usina de produção de oxigênio foi adquirida pela própria Prefeitura Municipal de Oriximiná. O voo da aeronave da FAB deve decolar por volta das 18h e poderá pousar em Oriximiná por volta das 231h30. “Essa é uma importante conquista para se garantir a oferta de oxigênio para o Hospital Municipal de Oriximiná”, avaliou Helder Barbalho.

O governador do Pará disse ainda que o governo do Estado está “monitorando as condições do sistema de saúde dos diversos municípios do extremo oeste do Pará, que têm limites com o estado do Amazonas”. Segundo afirmou Helder, diversas estratégias estão em curso para minimizar os efeitos da falta de insumos e do avanço da covid-19 nos municípios da região vizinha ao Amazonas, que sofre com os efeitos do crescimento de novos casos, com taxa elevada de lotação de leitos e falta de insumos básicos .

Helder citou como medidas tomadas na região paraense “a ampliação de leitos de UTI, a partir do hospital em Juruti, a oferta de cilindros de oxigênio”, e também a chegada do navio-hospital Papa Francisco a Faro.

Nesta terça-feira (19), dia que que o Pará iniciou a vacinação contra o coronavírus em todo o Estado, seis pessoas morreram em Faro por falta de acesso a oxigênio para atendimento aos casos de covid-19. (O liberal)

Leia também: Seis pessoas da mesma família morrem por falta de oxigênio no Pará em menos de 24 horas