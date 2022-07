Menino morre afogado e irmão desaparece ao tentar salvá-lo em praia do Marajó, no Pará

O segundo domingo de ‘Verão Amazônico” registrou afogamentos com mortes em praias do Pará. Em Portel, na Ilha do Marajó, um menino de 7 anos morreu afogado. O corpo foi encontrado nesta segunda-feira (11). O irmão dele, de 13 anos, desapareceu no rio após salvar a irmã de 10 anos e voltar para tentar ajudar o garoto de 7. Os bombeiros realizam buscas.

Já em Marabá, no sudeste do estado, um adolescente de 17 anos morreu afogado enquanto brincava com o irmão na praia do Tucunaré na tarde de domingo (10). O corpo do menino de 7 anos foi localizado na manhã desta segunda-feira (11) em Portel. Ele desapareceu na tarde de domingo na praia do Tucano enquanto tomava banho com os irmãos de 13 e 10 anos. Eles estavam na praia acompanhados da mãe. Segundo testemunhas, a correnteza pegou os três de surpresa.

O irmão mais velho conseguiu levar a irmã de 10 anos até a margem da praia e voltou para tentar salvar o irmão, mas os dois acabaram desaparecendo na água. Até o início da tarde desta segunda, os bombeiros procuravam pelo adolescente de 13 anos.

O afogamento em Marabá do adolescente de 17 anos foi notado pelo irmão mais novo. Eles estavam brincando de mergulhar. Inicialmente, a família achou que o sumiço do rapaz seria uma brincadeira dele, mas logo acionaram o socorro.

Bombeiros tentaram reanimar o jovem quando o corpo dele foi encontrado no rio, por volta de 16h30 de domingo, mas ele não resistiu e morreu ainda no local.

Fonte: G1 Pará