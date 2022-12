Menino é engolido e depois cuspido vivo por hipopótamo

Os hipopótamos são normalmente dóceis, mas podem se tornar agressivos ao se sentir ameaçados. Esses animais matam cerca de 500 pessoas por ano na África, mordendo-as com dentes que podem alcançar 45 centímetros de comprimento.

Por serem muito territorialistas, eles são responsáveis por um grande número de acidentes com seres humanos. Ao entra nos rios, por exemplo, as pessoas podem ser consideradas uma ameaça aos hipopótamos, que as atacam para proteger seu habitat.

Essa semana, um menino de dois anos quase perde a vida ao ser engolido e cuspido por um hipopótamo enquanto brincava perto de sua casa em Uganda, na África Oriental. O pequeno, Paul Iga, foi atacado pelo animal a 800 metros da beira do lago Edward.

De acordo com o The Daily Telegraph, o hipopótamo pegou a criança pela cabeça e engoliu metade de seu corpo antes que um homem local percebesse e começasse a atirar pedras no animal. O bicho se assustou com o ataque e vomitou a criança antes de voltar para a água.

“Foi necessária a bravura de Chrispas Bagonza, que estava por perto, para salvar a vítima depois que ele apedrejou o hipopótamo e o assustou, fazendo-o soltar a vítima de sua boca”, acrescentou a polícia.

Segundo o jornal, Paul foi ferido na cabeça e foi levado as presas para o hospital em Bwera, ele sobreviveu milagrosamente. Na unidade de saúde, o menino tomou doses de vacina contra a raiva e foi liberado para casa.

Em um comunicado, a polícia de Uganda disse: “Este é o primeiro tipo de incidente em que um hipopótamo saiu do Lago Edward e atacou uma criança”.

As autoridades informaram que os hipopótamos são considerados os amimais mortais do mundo, matando cerca de 500 pessoas todos os anos na África. Com até 2.750 kg, os animais podem facilmente esmagar um humano até a morte. Apesar de sua dieta principalmente vegetariana.

Fonte: DOL