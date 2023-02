MEC adianta divulgação de resultado do Enem 2022 para amanhã (9)

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta quarta-feira (8) que a data para divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi adiantada.

O Enem 2022 foi aplicado nos domingos dias 13 e 20 de novembro em mais de 1,7 mil municípios para cerca de 2,5 milhões de estudantes.

A previsão inicial era que o resultado do Enem seria divulgado em 14 de fevereiro, mas na verdade o resultado da prova vai ser divulgado esta quinta-feira (9).

“Estamos antecipando o resultado do Enem, que estava previsto o resultado para o dia 14, será divulgado o resultado amanhã, dia 9. Isso vai facilitar todo o acesso dos nossos alunos ao Sisu. Então, quero aqui parabenizar a equipe do Inep, já informar todos os alunos que estão na expectativa”, afirmou o ministro.

A declaração foi dada durante a divulgação do Censo Escolar da Educação Básica 2022, na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília.

As notas do Enem 2022 podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior portuguesas.

Além disso, os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Onde ver a nota do Enem 2022?

O participante poderá ter acesso aos seus resultados individuais do Enem 2022, mediante acesso com login único, no endereço enem.inep.gov.br/participante.

Gabaritos Enem 2022

Os gabaritos oficiais do Enem estão disponíveis desde o dia 23 de novembro. Para acessá-los, basta entrar no portal do Inep.

Todavia, levando em consideração que o Enem utiliza como método de correção a Teoria de Resposta ao Item (TRI), mesmo com os gabaritos em mão, ainda não é possível saber qual foi a nota da prova, as quais variam de acordo com os acertos e erros dos estudantes em cada prova.

Dessa forma, a nota não é calculada levando em conta somente o número de questões corretas, mas também a coerência das respostas do participante ao conjunto das questões que formam a prova.

Fonte: Metrópoles