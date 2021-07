Marcadas audiências para ouvir Policiais Militares acusados do desaparecimento do jovem Mateus Gabriel em Xinguara

O juiz Lucas do Carmo de Jesus, da Vara Única da Justiça Militar do Pará, decretou a prisão preventiva dos cabos da Polícia Militar André Pinto da Silva, Dionatan João Neves Pantoja, Wagner Braga Almeida e Ismael Noia Vieira, no dia 31/03.

Acusados pelos crimes de sequestro e tortura contra o jovem Mateus Gabriel da Silva Costa, de 18 anos, no dia 3 de fevereiro deste ano, em Xinguara, no sudeste paraense. O jovem está desaparecido. O juiz na época atendeu a pedido fundamentado na denúncia apresentada pelo promotor militar , Armando Brasil.

Na manhã de 5 de fevereiro, depois de 36 horas sem ver o filho, Zely Silva registrou na Delegacia de Polícia de Xinguara o desaparecimento dele. O boletim de ocorrência foi lavrado pelo delegado José Orimaldo Silva Farias. O amigo de Mateus, que voltou de carona com ele para casa, disse em depoimento que, ao fechar o portão, viu o rapaz ser seguido de carro por policiais militares do 17º Batalhão da PM. Segundo a investigação, na viatura 1703 estavam os policiais militares Wagner Braga Almeida, André Pinto da Silva, Dionatan João Neves Pantoja e Ismael Noia Vieira. No inquérito, testemunhas afirmaram que Mateus teria sido abordado por volta das 23h30, espancado e colocado dentro do carro policial.