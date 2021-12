Marabá: Rapaz morre afogado em bueiro e família reclama de obra inacabada

A família de Walisson Silva Damasceno, de 19 anos, não se conforma com a maneira como ele morreu. O rapaz foi simplesmente sugado por um bueiro na noite de Natal (24) e se afogou. O caso se registrou na esquina das ruas São João Del Rei e Cecília Meireles, bairro Novo Planalto, Núcleo Cidade Nova, em Marabá.

Marcelo Dias, pai da vítima, que tinha problemas mentais, contou que o rapaz saiu de casa, na Rua do Arame, à noite, para desejar feliz Natal a coleguinhas que moram na outra rua. Como a via estava tomada pela água, ele não percebeu o bueiro aberto e acabou sendo arrastado para dentro da tubulação que passa por baixo da via.

Um morador da área comentou que o rapaz estava brincando com os colegas longe da esquina, mas seu chinelo saiu do pé e foi em direção à esquina, onde há quatro tubulações abertas (e encobertas pela água). Foi na tentativa de pegar o chinelo, que Walisson acabou sucumbindo na enxurrada e caindo no desaguadouro.

O desespero tomou conta de todos e logo Marcelo, pai do jovem, foi avisado. Ele correu até lá, para tentar resgatar o filho ainda com vida, enquanto os vizinhos acionavam o Corpo de Bombeiros. Mas de nada adiantou. O corpo de Walisson atravessou a tubulação por baixo da rua (cerca de 7 metros) e foi retirado do outro lado pelo próprio pai, mas já sem vida.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, nada mais podia ser feito, a não ser acionar o Instituto Médico Legal (IML) para remover o cadáver. Quando isso aconteceu, já era por volta das 2h da madrugada do dia 25. “Eu sinto como se tivessem arrancado um pedaço de mim”, relatou o pai da vítima.

Ele aproveitou o momento para denunciar que há vários bueiros abertos no bairro e que outros acidentes graves podem acontecer, caso a prefeitura não conclua o serviço e tape esses escoadouros. Inclusive, um morador da área comentou que, recentemente, uma criança também caiu em outro bueiro aberto naquele mesmo bairro e por pouco não perdeu a vida.

Prefeitura se pronuncia

Em nota, a Secom de Comunicação da Prefeitura (Ascom) explicou que os bueiros estão sendo abertos pela cidade para efetuar limpeza, afim de evitar o alagamento, assim como grotas estão sendo desobstruídas. De acordo com a nota, em uma semana mais de uma tonelada de lixo residencial foi retirado dos bueiros da cidade.

“O fato em questão ocorreu durante as chuvas torrenciais, onde naturalmente os bueiros e grotas ficam encobertos. É importante que a população não saia de casa durante chuvas tão fortes, afim de evitar acidentes lamentáveis como ocorrido”, diz a nota oficial da Ascom.

(Com informações: Correio de Carajás)