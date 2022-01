Marabá: Novos abrigos são construídos para famílias atingidas pela cheia do rio Tocantins

A Prefeitura de Marabá contratou uma empresa para a construção de novos abrigos. Na Marabá Pioneira, na manhã desta quinta-feira, 13, os trabalhadores construíram mais 10 espaços para atender às famílias atingidas pela cheia dos rios Itacaiunas e Tocantins. No local, já existiam 15 famílias e foi ampliada para 25.

Cerca de 1,760 mil famílias estão desabrigadas pela cheia do rio Tocantins em Marabá, sudoeste do Pará. Sendo 492 em abrigos e 711 desalojadas, ou seja, foram para casa de parentes e amigos, os demais são famílias ribeirinhas e/ou ilhadas, que ficam no segundo piso das residências e resistem em sair das residências.

A Defesa Civil continua o atendimento da população com o transporte para os abrigos e a doação de cestas básicas de alimentos. As ações de saúde e assistência social também estão sendo efetuadas nos 13 abrigos oficiais da Prefeitura.

A Defesa Civil pede que as famílias não esperem a água entrar na residência e que procure o órgão antecipadamente para não ter problemas futuros com móveis e outros bens. “É comum as pessoas procurarem a Defesa Civil só quando a água entra na residência, aí fica difícil o atendimento de imediato, então pedimos que venham fazer o cadastro que todos estão sendo atendidos”, destacou Jairo Milhomem, Coordenador da Defesa Civil do município.

(Com informações: Fato Regional)