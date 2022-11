Manifestantes atiram em viaturas da PRF em bloqueio de rodovia no Pará

Manifestantes atiraram em equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que tentavam realizar o desbloqueio de um trecho da BR-163 em Novo Progresso, no Pará. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (7) e um vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Um agente foi ferido no local, mas passa bem. Além do agente, uma criança passou mal com problemas respiratórios pelo uso de gás durante a ação e precisou ser socorrida pelos policiais.

Em nota, a PRF informou que a criança também passa bem e já teve alta hospitalar. “A respeito dos recentes vídeos divulgados em redes sociais sobre a ação da Polícia Rodoviária Federal em Novo Progresso (PA), cumpre esclarecer que a operação tem o objetivo de desbloquear um trecho da rodovia federal (BR-163) que está sendo obstruído por manifestantes”, disse a PRF no comunicado.

“Durante o confronto, a criança que aparece nas imagens passou mal, foi socorrida pelos policiais rodoviários federais, levada ao pronto atendimento, passa bem e já recebeu alta médica. Na mesma ocorrência, um policial rodoviário federal acabou sendo ferido pelos manifestantes”, completou a PRF.

Fonte: Gazeta do Povo