Lula sanciona lei que restringe auxílio-reclusão para dependentes de presos ligados a grupos criminosos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, segundo publicação divulgada nas redes sociais, a Lei nº 15.358/2026, chamada de Lei Antifacção. A norma prevê restrições ao pagamento do auxílio-reclusão aos dependentes de pessoas presas envolvidas com organizações criminosas ultraviolentas, milícias ou grupos paramilitares.

Conforme o conteúdo divulgado, a restrição alcança presos em cumprimento de pena e pessoas em prisão cautelar nos regimes fechado ou semiaberto.

A medida trata das condições para a concessão do benefício previdenciário aos dependentes de segurados presos. Os detalhes e o alcance jurídico da norma devem ser conferidos no texto oficial publicado no Diário Oficial da União.

A Notícia Portal | Emily Dulcio | Com informações das redes sociais

Palavras-chave: auxílio-reclusão