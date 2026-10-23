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LULA E FLÁVIO BOLSONARO ACEITAM ABERTURA DE SIGILOS BANCÁRIO E TELEFÔNICO

23/10/2026

As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aceitaram a abertura dos sigilos bancário e telefônico dos dois candidatos. A decisão agora depende do ministro André Mendonça, relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O acordo prevê que a divulgação das autorizações e dos dados seja imediata, total e simultânea. A campanha de Lula já entregou a autorização ao TSE, enquanto a equipe de Flávio Bolsonaro informou que faria o mesmo até as 23h59 desta quinta-feira (22).

A Notícia Portal | Com informações da imprensa.

23/10/2026

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