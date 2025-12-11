Justiça suspende show de Joelma em cidade de MG por gasto desproporcional; veja cachê

A Justiça suspendeu o show da cantora Joelma que seria realizado no dia 27 de dezembro em Santa Bárbara do Tugúrio, no Campo das Vertentes, em comemoração ao aniversário da cidade. A decisão liminar, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barbacena, atendeu a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que apontou gasto desproporcional com a contratação da artista. O cachê estava fixado em R$ 550 mil.

De acordo com a decisão, o município deve suspender o contrato e deixar de efetuar qualquer pagamento relacionado à apresentação. A empresa J Music Editora e Produções Artísticas, responsável por negociar o show, também foi proibida de realizar o evento e deve devolver valores eventualmente já recebidos.

A liminar foi concedida em Ação Civil Pública proposta pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Barbacena, que argumenta que o valor está acima da média cobrada em outras cidades e que o gasto é incompatível com as despesas do município, o que indicaria superfaturamento e desvio de prioridade na aplicação de recursos públicos.

Em caso de descumprimento da ordem, foi fixada multa de R$ 1 milhão, estendida ao prefeito e a todos os responsáveis pela execução do evento.

Não é a primeira vez: Essa é a terceira vez em três anos que a Prefeitura de Santa Bárbara do Tugúrio e a mesma empresa se tornam alvos de ações semelhantes envolvendo shows de Joelma. Em 2022, o MPMG já havia ajuizado uma ação por superfaturamento em outro contrato. No fim de 2024, uma nova tentativa de contratação da cantora — por R$ 500 mil — também foi barrada por decisão judicial.

Na ocasião, a Prefeitura afirmou que as contratações seguiram procedimento administrativo regular, com respaldo técnico e jurídico, e que os eventos tinham como objetivo valorizar a cultura local e fortalecer o turismo e a economia. A J Music Editora e Produções Artísticas não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestação.

A reportagem solicitou um posicionamento à Prefeitura de Santa Bárbara do Tugúrio e a empresa responsável por negociar o show e aguarda retorno. ( A Notícia Portal com informações Gabriela Rezende e Clarisse Sousa do Site O Tempo/ Foto: Reprodução Instagram)