Jovem é encontrado morto em posto de combustíveis em Parauapebas

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira,11, em Parauapebas, sudeste paraense. Adiel Augusto Ferreira Portacio Moreira foi assassinado em uma suposta briga. O jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e já havia sido preso em várias ocasiões.

Segundo informações do 23º Batalhão de Polícia Miltar (BPM), o crime foi registrado pouco depois das 4h, que foi quando uma guarnição foi acionada para averiguar uma situação um possível homicídio em um posto de combustíveis na rodovia PA-160, bairro Jardim Tropical. Chegando ao local, os policiais confirmaram o crime ao encontrar a vítima já sem vida no chão.

De acordo com o que foi informado por testemunhas, Adiel havia sido morto em uma briga, mas nenhum suspeito de ter cometido o crime foi localizado nas dependências. Restou ao 23º BPM isolar a área e garantir a preservação do local de crime até a chegada dos órgãos competentes – Polícia Civil e Núcleo Avançado de Parauapebas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

O rapaz havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas em 27 de janeiro deste ano, mas foi posto em liberdade mediante alvará em maio. Ainda segundo a PM. na semana anterior à sua morte, Adiel havia se envolvido em outro episódio de violência, sendo atingido por uma garrafada em uma briga. As investigações continuam.

(Com informações O Liberal)