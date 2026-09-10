JOSÉ ARTHUR NÃO ESTÁ ENTRE AS CRIANÇAS RESGATADAS NOS EUA

José Arthur Souza Barros, desaparecido desde março de 2026 em Eldorado do Carajás (PA), não está entre as 163 crianças localizadas durante uma operação nos Estados Unidos. A confirmação foi repassada nesta quarta-feira (9) pelo advogado da família, Elisson Araújo, após comunicado da Polícia Federal.

Segundo o advogado, fotografias e características físicas do menino foram comparadas com as das crianças encontradas, por meio de consultas à Interpol e às autoridades de Miami, mas não houve compatibilidade.

A família solicitou a inclusão do nome de José Arthur na Difusão Amarela da Interpol, mecanismo internacional utilizado para auxiliar na localização de pessoa desaparecida.

O menino sumiu em 26 de março, quando tinha um ano e seis meses, na Vila Peruana, em Eldorado do Carajás. As buscas continuam.

A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de Gazeta Carajás