Jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo morre aos 64 anos

A jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo morreu nesta quinta-feira (11), em decorrência de um mieloma múltiplo, do qual se tratava havia alguns anos, agravado por uma pneumonia contraída nos últimos dias. Ela tinha 64 anos e estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Cristiana atuou no jornalismo por mais de 30 anos. Começou a carreira cobrindo a política do estado de Goiás, até se mudar para Brasília.

Cristiana desenvolveu um trabalho mostrando o dia a dia do cenário político em Brasília, entrevistando políticos. Em uma ocasião entrevistou o político Valber Milhomem, que na época era prefeito de um dos menores municípios do Brasil, a cidade de Bannach no Pará. Hoje, Valber é secretário adjunto de justiça e direitos humanos do Estado do Pará.

Ela deixa marido, Murilo, dois filhos, Gustavo e Bárbara, e dois netos, Antônio e Miguel. Deixa também um grande legado para o universo do jornalismo político.