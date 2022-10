JOÃO LÚCIO CONTINUARA COMO VEREADOR OU SECRETÁRIO DE SAÚDE?

JOÃO LÚCIO CONTINUARÁ COMO VEREADOR OU SECRETÁRIO DE SAÚDE?

O vereador João Lúcio, estava licenciado do cargo e nomeado secretário municipal de saúde de Redenção. O mandato estava sendo assumido pela vereadora suplente Silvani Borges, desde a posse em janeiro de 2021.

A nomeação de João Lúcio para a Saúde foi uma estratégia para que Silvani assumisse como vereadora no início do mandato, mas em decorrência da realização da eleição para presidente da câmara, Silvani foi informada para que deixasse o cargo, para João Lúcio assumir e participar da sessão de eleição.

Silvani não aceitou deixar a cadeira, gerando um impasse que acabou na justiça, com decisão liminar em mandado de segurança, reintegrando João Lúcio ao cargo.

Agora muitos perguntam: João Lúcio continuará como vereador ou voltará a assumir a secretaria de Saúde?