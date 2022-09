Jeová Andrade quer escolas militares em tempo integral no Pará

Quando prefeito, Jeová construiu a primeira escola integral a funcionar em parceria com a Polícia Militar. O modelo deu certo, os resultados são excepcionais e Jeová quer fazer o mesmo pelo Pará

Jeová Andrade, candidato a deputado estadual, anunciou mais uma proposta que pretende apresentar na Assembleia Legislativa do Pará se for eleito. O ex-prefeito de Canaã dos Carajás quer propor ao governo do estado a construção de escolas de tempo integral que funcionem em parceria com a Polícia Militar em todos os municípios do Pará. O projeto de Jeová Andrade é inovador, arrojado, mas não é inédito. Quando prefeito de Canaã, Jeová construiu a Escola Municipal Ronilton Aridal, a primeira a funcionar o dia todo e contar com disciplina militar para mais de 600 alunos. Desde que foi implantada, a escola integral gerou resultados extraordinários e está mudando a vida de centenas de jovens em Canaã.

“Acredito que o jovem que passa mais tempo na escola tem mais chances de aprender. Assim como fiz em Canaã, quero que todos os municípios do Pará tenham escolas em tempo integral com disciplina militar” explicou ele.

“Acredito que escolas de ensino médio funcionando o dia todo e com o civismo, o respeito à autoridade e à hierarquia que a Polícia Militar traz, vai melhorar ainda mais a educação do nosso estado.”

Para quem não sabe, Jeová milita pela educação na região sul e sudeste há mais de 30 anos. O ex-prefeito de Canaã já foi professor, coordenador, diretor e um dos responsáveis pela implantação da Escola Estadual João Nelson em Canaã, a primeira de ensino médio.

Jeová Gonçalves de Andrade tem 60 anos de idade. É natural de Minas Gerais e chegou no sudeste do Pará em meados da década de 80, no assentamento Cedere 2, onde hoje é Canaã dos Carajás. Pioneiro do município, Jeová foi professor, vereador e ganhou destaque pela atuação como prefeito municipal. Entre os anos 2013 e 2020, ele conduziu Canaã dos Carajás a uma transformação estrutural e social.

Em 2020, Jeová deixou o cargo com mais de 80% de aprovação popular. Nas eleições, ele apoiou a atual prefeita Josemira Gadelha, que venceu com quase 70% dos votos válidos.

Jeová é casado com Waina Andrade, pai de duas filhas, Wanessa e Valéria, e avô da Heloísa. (A Notícia Portal / com informações de Portal Debate).