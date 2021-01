Jacundá chega aos 66 dias sem mortes por covid-19

Na segunda-feira, 25, o Sistema de Saúde Pública de Jacundá, na região sudeste paraense, completou 66 dias sem registro de morte causada pelo novo coronavírus. O último registro ocorreu em 19 de novembro do ano passado quando a 24ª vítima perdeu a vida para a covid-19.

Naquela o município registrava 902 casos confirmados de covid-19. Sessenta e seis dias depois os números permanecem estáveis. Até o momento a secretaria de Saúde Jacundá registrou 963 casos confirmados para o novo coronavírus e outros 1.009 descartados. Atualmente 32,2% dos leitos estão ocupados com pacientes e 45 pessoas seguem monitorados. 910 pacientes são considerados curados. O número de óbitos permanece em 24.

Nesse cenário estável, um novo decreto foi assinado pelo prefeito Itonir Tavares, no último dia 23. Segundo o documento, “fica proibida a abertura de bares no âmbito do município de Jacundá, nos termos que determina o Artigo 27-A do Decreto Estadual 800/2020”.

Por outro lado, os restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins ficam autorizados a funcionar até o limite de meia-noite, proibida a permanência de pessoas no seu interior para além da capacidade dos lugares sentados”.

Na semana passada o município recebeu as primeiras doses de vacinas contra a covid-19. Do total de 203 doses destinadas aos grupos prioritários de Jacundá, 43 foram exclusivamente para os indígenas Guarani Mbyá, que já foram vacinados. E 160 doses estão sendo aplicadas nos profissionais da saúde. (Antonio Barroso, do Blog do Ze Dudu)