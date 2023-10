Itamaraty articula plano de evacuação de brasileiros em Gaza

O Palácio Itamaraty, sede da diplomacia do Brasil, articula um plano de evacuação de brasileiros na Faixa de Gaza.

Já se sabe que a evacuação será feita por vias terrestres e em coordenação com a Embaixada do Brasil no Cairo.

O Escritório de Representação em Ramala intensificou o contato com os brasileiros na região, tendo em conta a deterioração das condições securitárias na área.

As informações foram confirmadas no início da tarde desta segunda-feira (9) pelo Ministério das Relações Exteriores.

O Palácio Itamaraty já recebeu 1,7 mil pedidos de repatriação de brasileiros afetados pelo conflito entre o Hamas e Israel. A maioria são turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

O Hamas e Israel estão em guerra desde sábado (7). O grupo terrorista iniciou os ataques com cinco mil mísseis contra o território israelense. A contagem mais recente indica ao menos 1,5 mil mortos. (A Notícia Portal/ O Antagonista)