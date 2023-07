Inscrições para concurso público da Sespa começam nesta segunda-feira (17/01); são 315 vagas e salários chegam a R$ 3,7 mil

O concurso público C-220, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), começa a inscrever a partir das 16h desta segunda-feira (17). São 315 vagas, sendo 145 para nível médio e 170 para nível superior, ambas com cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 3.696,37, mais benefícios. O período de inscrições encerra no dia 17 de agosto.

A organizadora do concurso público da Sespa é a Consulplan. Lá, o candidato fará as inscrições e vai acompanhar todas as etapas do edital. As provas estão previstas para o dia 24 de setembro, nos municípios de Belém, Marabá, Redenção, Itaituba, Santarém e Altamira. O resultado final deve ser divulgado em 31 de janeiro de 2024.

“Concurso público é muito importante para nós, e também estamos cumprindo um compromisso assumido que é o concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Pará. Você, que é servidor público, não pode perder essa chance. Vai ser publicado o edital”, destacou a vice-governadora Hana Ghassan.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo desejado. Para o nível médio, a taxa é de R$ 46,60, enquanto que para o nível superior, o valor é de R$4 7,80. Os candidatos podem pagar a taxa de inscrição, até o dia 18 de agosto de 2023, nas agências bancárias, indicadas no edital, ou por meio de boleto online.

Conforme a legislação em vigor, a isenção da taxa de inscrição será concedida aos candidatos que atendem aos seguintes critérios: candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), pessoas com deficiência e membros de família de baixa renda, com renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimo.

Os candidatos elegíveis devem solicitar a taxa de inscrição entre os dias 17 a 19 de julho, pelo site da banca.

Confira as vagas do concurso:

Nível médio

• Agente administrativo – 97 vagas

• Técnico em Enfermagem – 41 vagas

• Técnico em Patologia Clínica – 04 vagas

• Técnico em Radiologia – 03 vagas

Nível superior

• Administrador – 20 vagas

• Analista de Sistemas – 12 vagas

• Biomédico – 04 vagas

• Contador – 10 vagas

• Economista – 10 vagas

• Enfermeiro – 39 vagas

• Enfermeiro / Auditoria – 08 vagas

• Fisioterapeuta – 03 vagas

• Médico Cardiologista – 05 vagas

• Médico Cirurgia Geral – 03 vagas

• Médico Clínico Geral – 16 vagas

• Médico Dermatologista – 03 vagas

• Médico Gastroenterologista – 03 vagas

• Médico Ginecologista e Obstetra – 04 vagas

• Médico Ortopedista e Traumatologista – 03 vagas

• Médico Otorrinolaringologista – 02 vagas

• Médico Patologia Clínica – 02 vagas

• Médico Pediatra – 05 vagas

• Médico Pneumologista – 02 vagas

• Médico Psiquiatra – 05 vagas

• Médico Radiologista – 03 vagas

• Pedagogo – 08 vagas

