IFPA: Campus Conceição do Araguaia passa a ofertar o curso de Engenharia Civil

Essa é a grande novidade no Processo Seletivo Unificado 2022 do IFPA – Campus Conceição do Araguaia: a oferta do curso superior em Engenharia Civil. Um bom motivo para escolher o curso de Engenharia Civil do IFPA Campus Conceição do Araguaia é a possibilidade de atuar em diversas áreas. Isso porque existe uma vasta gama de opções de atuação que aumenta a empregabilidade da profissão e permite que o egresso do curso conte com diversas possibilidades de especialização.

O curso vai funcionar de forma presencial no período matutino, mas se existir impedimento devido a pandemia naquele momento poderá ser alterado de acordo com a legislação vigente.

O objetivo do curso é garantir a formação de engenheiros civis com formação plena e generalista, com sólida base de conhecimentos científicos, dotados de consciência ética, política, com visão crítica e global da conjuntura econômica, social, política e cultural da região onde atua e que possam atuar na concepção, planejamento, projeto, construção, operação e manutenção de edificações e de infraestruturas, podendo desempenhar, dentre outras inerentes à Engenharia Civil, as atividades de: supervisão, coordenação e orientação técnicas; estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção, execução e fiscalização de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico.

Serão 12 professores das disciplinas básicas e 09 professores das áreas técnicas (engenheiros). O curso terá uma carga horária total de 3.720h.

A direção geral do Campus já está trabalhando para implantação dos laboratórios do curso no Campus.

“A nossa expectativa é que através do curso possamos contribuir constantemente com o desenvolvimento da cidade de Conceição do Araguaia e de toda a região sul do Pará por meio de estudos, elaboração de projetos e execução deles na infraestrutura das cidades acompanhando o crescimento da região cooperando com a construção de estradas, portos e aeroportos, melhorando a vida social, econômica e estrutural dos habitantes dessa região”, destacou o coordenador do Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Civil do Campus – professor Múcio Soares.

“Os engenheiros têm um papel fundamental para a sociedade, criando estruturas que facilitam e muitas vezes revolucionam completamente a vida humana. E nós estamos muito felizes em poder implantar o curso de Engenharia Civil no Município de Conceição do Araguaia, mas que atenderá de forma macro nossa região, estado e até nossa nação”, finalizou o diretor geral do Campus, professor Vítor Barbosa.

Serviço

Curso de Engenharia Civil

Processo Seletivo Unificado – PSU 2022

Inscrição gratuita até dia 12 de novembro

Site: prosel.ifpa.edu.br

35 vagas

(Com informações Zé Dudu)