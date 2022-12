IBOVESPA opera em queda e deve fechar semana com perdas

O IBOVESPA, principal índice de ações do mercado brasileiro, opera em baixa na sessão desta sexta-feira (16/12), a última da semana.

Às 11h53, o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira recuava 0,64%, aos 103.069,15 pontos. O volume negociado é de R$ 13 bilhões.

Na cotação mínima desta manhã, o IBOVESPA voltou ao patamar dos 102 mil pontos. A máxima foi de 104 mil.

Na quinta-feira (15/12), o IBOVESPA fechou o dia no zero a zero, oscilando negativamente em 0,01%, aos 103,7 mil pontos.

Com o resultado, a Bolsa acumula uma queda de 7,78% em dezembro. No acumulado do ano, a baixa é de 1,03%.

Dólar

Depois de abrir em alta nesta sexta, o dólar recuava 0,69% por volta das 12h10. A moeda americana era negociada a R$ 5,27.

Na cotação máxima o dia, o dólar chegou aos R$ 5,33. A mínima foi de R$ 5,27.

Os investidores ainda repercutem a alta das taxas de juros anunciada nesta semana pelo Federal Reserve, nos Estados Unidos, e pelo Banco Central Europeu. Apesar do aumento, houve uma desaceleração no ritmo do aperto monetário.

No Brasil, as atenções do mercado seguem voltadas a Brasília, com entraves na tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição na Câmara dos Deputados – a votação do teto deve ocorrer na próxima semana.

As mudanças na Lei das Estatais e novas indicações de nomes para a equipe econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também estão no radar.

Fonte: Metrópoles