Ibama apreende mais de 7 mil cabeças de gado em São Félix do Xingu e aplica R$ 49 milhões em multas

O município de São Félix do Xingu, no sul do Pará, voltou a ser destaque em operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Na terceira fase da Operação Carne Fria, realizada na Amazônia, fiscais apreenderam 7.061 cabeças de gado criadas em áreas embargadas por desmatamento ilegal. Somente nesta etapa, foram aplicadas multas que somam R$ 49 milhões.

O Ibama informou que 20 imóveis rurais foram vistoriados em São Félix do Xingu, Pacajá e Rondon, municípios que lideram o ranking de desmatamento na região. Nessas propriedades, foram aplicadas R$ 22 milhões em multas por descumprimento de embargo e uso irregular de áreas que deveriam estar em recuperação ambiental. O rebanho apreendido foi avaliado em R$ 30 milhões.

A fiscalização também alcançou 16 frigoríficos suspeitos de envolvimento no esquema, sendo que seis deles foram autuados em R$ 4 milhões pela compra direta de 8.172 cabeças de gado oriundas de áreas ilegais.

Outros 12 estabelecimentos seguem sob investigação por suposta participação na chamada “lavagem de gado” – prática criminosa em que animais de áreas embargadas são transferidos para fazendas “limpas” para receber documentos oficiais, simulando legalidade antes de serem vendidos.

Segundo o Ibama, as irregularidades já foram encaminhadas ao Ministério Público Federal (MPF) para responsabilização civil e criminal dos envolvidos. (A Notícia Portal com informações Guilherme Gama, da CNN, São Paulo/ Fotos: Ibama)