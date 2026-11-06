HOSPITAL IRACI ARAÚJO INICIA OBRAS DE MELHORI

O Hospital Municipal Iraci Araújo iniciou obras de melhoria em sua estrutura, com o objetivo de proporcionar mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população.

Durante a execução dos serviços, poderão ocorrer alguns transtornos. Por isso, a unidade solicita a compreensão de pacientes, acompanhantes e demais usuários.

A Prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que os atendimentos no hospital continuarão funcionando normalmente.

As melhorias fazem parte do compromisso da gestão municipal em fortalecer a saúde pública, oferecendo uma estrutura cada vez mais adequada e garantindo uma assistência de qualidade à população.