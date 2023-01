Homem mantinha laboratório de maconha dentro de casa no Pará

A Polícia Militar (PM) de Parauapebas descobriu e desmontou um laboratório utilizado para o cultivo de maconha (cannabis sativa) dentro de uma residência na esquina entre as ruas Benjamin e Renato Russo, na Bairro Betânia, e realizou a prisão, em flagrante, de Alexsandro Pinheiro Seguins de Pinho – o “Alê” –, apontado como proprietário do plantio.

A ação dos policiais teve início por volta das 22h30 de terça-feira (10).

De acordo com informações da Polícia Civil, uma denúncia anônima levou os policiais militares ao local, onde foram recebidos por Alexsandro, que se apresentou como proprietário do local e foi questionado sobre a veracidade da denúncia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, após conversar com o pai, o suspeito confessou manter um laboratório de maconha no interior da residência.

Com o auxílio do cão Apolo, a guarnição entrou na propriedade e se deparou com um laboratório elaborado, contendo diversos equipamentos para a produção da droga, incluindo refletores de raio solar, sistema de irrigação, sistema de iluminação artificial com lâmpadas halógenas e sistema de ventilação.

Além disso, foi encontrada uma balança de precisão junto de um caderno de anotações, fertilizantes e adubos para o cultivo das plantas.

No laboratório foram apreendidos 59 vasos onde foram plantadas as sementes da cannabis sativa e 33 com plantas já germinadas. A expectativa de lucro, segundo confessou o suspeito, era de R$ 80 mil com a comercialização das mudas.

Alexsandro foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à Delegacia de Polícia Civil na madrugada de hoje (11), junto dos materiais apreendidos. (Clein Ferreira – com informações de Ronaldo Modesto).

Fonte: Correio Carajás