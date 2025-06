Homem é preso em Tucumã após agredir ex-companheira e quebrar TV

Um homem foi preso na manhã deste domingo (15) em Tucumã, sudeste do Pará, suspeito de agredir a ex-companheira e danificar objetos dentro da residência dela. O caso foi registrado durante a Operação Saturação, coordenada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 11h, a guarnição do 86° Pelotão de Tucumã foi acionada via NIOP com a informação de que um rapaz, identificado como Gledisson Ferreira de Sá Coutinho, estaria tentando fugir para a cidade de Redenção em uma van, após agredir sua ex-companheira.

Os policiais, sob o comando do 3° Sargento PM Lima e do Cabo PM Jaydson, localizaram Gledisson na região da rodoviária de Tucumã. Ele confirmou que teve uma discussão com a ex, identificada como Juliana Alves dos Santos.

Já Juliana relatou aos militares que, além de ter sido agredida fisicamente, teve sua TV quebrada durante o ataque.Diante dos fatos, vítima e acusado foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã para os procedimentos legais cabíveis. O caso faz parte das ações preventivas da Operação Saturação, determinada pelo Coronel PM Formigosa, comandante do CPR XIII. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)