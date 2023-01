Homem é morto a tiros no quintal da própria casa em Pau D’Arco (PA)

Um homem, identificado como Valdir Severiano da Rocha, de 35 anos, foi morto a tiros na madrugada do último domingo (22), no município de Pau D’Arco, no interior do Pará. A vítima foi encontrada sem vida no quintal da casa onde morava. O homicídio doloso está sendo investigado pela delegacia do município.

De acordo a Polícia Civil, Valdir foi alvejado por disparos de arma de fogo. No local, onde ocorreu o assassinato da vítima, foram encontrados e apreendidos pelos agentes estojos de munição calibre 9 milímetros e um projétil não identificado.

O crime será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Redenção, que deslocou uma equipe de investigadores para levantar informações que possam levar ao autor ou autores do homicídio.

Em nota, PC informou que a autoria e motivação do crime estão em apuração. “Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, disse no documento.

Fonte: Dinho Santos/ O Liberal