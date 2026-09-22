Helicóptero que levava cantor Rick é localizado em SC; cinco pessoas são encontradas mortas

O helicóptero que estava desaparecido desde segunda-feira (21) foi localizado nesta terça-feira (22), na Serra Catarinense, durante a operação de buscas. Segundo as equipes que atuaram na ocorrência, cinco pessoas foram encontradas sem vida no local.

A aeronave havia decolado de Porto Belo com destino à região de São Joaquim e perdeu contato durante o trajeto. Entre os ocupantes estava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, além do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares e do piloto.

As buscas mobilizaram Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e Força Aérea Brasileira, com apoio de aeronaves, drones, cães farejadores e equipes terrestres. As condições climáticas e o difícil acesso à região dificultaram a operação.

A Notícia Portal | Emily Dulcio | Com informações das redes sociais