Helicóptero com cantor Rick desaparece em Santa Catarina; buscas continuam durante a madrugada

Um helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, desapareceu na tarde desta segunda-feira (21), em Santa Catarina. A aeronave seguia de Porto Belo para São Joaquim e perdeu comunicação durante o trajeto, na região de Urubici.

Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB) realizam buscas na região, com apoio de drones e aeronaves especializadas.

Até o momento, a aeronave e os ocupantes não foram localizados. As condições de chuva e baixa visibilidade dificultam os trabalhos de resgate.

A Notícia Portal | Emily Dulcio | Com informações da imprensa nacional