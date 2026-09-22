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Helicóptero com cantor Rick desaparece em Santa Catarina; buscas continuam durante a madrugada

22/09/2026

Um helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, desapareceu na tarde desta segunda-feira (21), em Santa Catarina. A aeronave seguia de Porto Belo para São Joaquim e perdeu comunicação durante o trajeto, na região de Urubici.

Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB) realizam buscas na região, com apoio de drones e aeronaves especializadas.

Até o momento, a aeronave e os ocupantes não foram localizados. As condições de chuva e baixa visibilidade dificultam os trabalhos de resgate.

A Notícia Portal | Emily Dulcio | Com informações da imprensa nacional

22/09/2026

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