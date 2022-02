Nesta terça-feira (22) o governador Helder visitou o munícipio de Xinguara, no sul do Pará. Helder foi recebido pelo prefeito municipal, Dr. Moacir Pires e fez a entrega de ambulâncias equipadas com Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na ocasião também fez a entrega dos cheques do programa “Sua Casa”, que beneficia a população Paraense quanto a construção da casa própria.

Confira a visita clicando no link abaixo:

