Governador visita cidades do sul do Pará neste fim de semana

Nesta sexta-feira dia (10) o governador Helder vai visitar a cidade de Xinguara. Na ocasião, o governador vai assinar o convênio para o programa “territórios sustentáveis” – para a implantação de projetos piloto de sistemas agroflorestais com agricultores familiares. Também fará a entrega de benefícios do programa habitacional “sua casa” e entrega de tratores para Xinguara e municípios vizinhos. Ainda na ocasião assinará o convênio para a construção da orla municipal.

Em Pau D’arco vai participar da inauguração da reconstrução do hospital municipal Enfermeira Antonia Pinheiro Cavalcante, no sábado dia (11). Além disso, fará a entrega de benefícios do programa habitacional “Sua casa”.

Ainda no sábado, em Redenção, vai assinar o convênio para o programa “territórios sustentáveis” – para a implantação de projetos piloto de sistemas agroflorestais com agricultores familiares. Também entregará tratores para os municípios de Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Floresta do Araguaia, Pau D’arco e Redenção. E fará entrega de veículos para a Adepará.

A visita do governador aos municípios do sul do Pará trará muitos benefícios para a população.

