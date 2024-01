Governador Helder Barbalho realiza inaugurações estratégicas na região sul do Pará

Nesta quarta-feira (24), o governador Helder Barbalho cumpre uma extensa agenda na região sul do Pará, marcada por importantes inaugurações. O dia começa às 13h00, em Conceição do Araguaia, com a abertura oficial do Centro de Treinamento Agroecológico, Inovação Tecnológica e Pesquisa do Sudoeste do Pará. Localizado na Rodovia PA 447, Km 05, Zona Rural, o centro representa um avanço significativo para o desenvolvimento agropecuário da região.

A programação em Conceição do Araguaia continua com a Inauguração da Quadra Poliesportiva do Campus da UEPA, na Avenida Rio Araguaia, Cruzeiro, fortalecendo a infraestrutura educacional local.

O governador segue para Sapucaia às 15h00, onde realiza a entrega da Reforma do Hospital Municipal, na Rua Jacarandá, N 123, Novo Horizonte, proporcionando melhorias significativas no atendimento à saúde da comunidade.

Encerrando suas atividades do dia em Rio Maria, às 17h00, Helder Barbalho participa da inauguração do Hospital Regional Dr. Edivair Vilela de Queiroz, reforçando a estrutura de saúde na região. Além disso, serão entregues benefícios do Programa Habitacional Sua Casa e inauguradas vias do entorno do Hospital Regional, situado na Avenida Oito, 341, Remor. Essas iniciativas representam um compromisso do governo com o desenvolvimento socioeconômico e a qualidade de vida dos cidadãos paraenses. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)