Governador Helder Barbalho Inaugura Novo Hospital Regional no Sul do Pará

Nesta quarta-feira (24), o Governador Helder Barbalho realizará uma agenda de compromissos no sul do Pará, percorrendo as cidades de Conceição do Araguaia, Sapucaia e Rio Maria. Dentre os compromissos agendados para a região, destaca-se a entrega de uma obra fundamental para o desenvolvimento local.

A cidade de Rio Maria receberá o governador para a inauguração do novo Hospital Regional – Dr. Edvair Vilela de Queiroz, uma parceria entre o Governo do Pará e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A construção da unidade hospitalar resultou de um convênio firmado entre a Sespa e a Prefeitura de Rio Maria, com investimento totalizando R$ 1.356.932,41.

O município de Rio Maria receberá uma estrutura moderna, contando com 37 leitos distribuídos em diversas especialidades, como clínica cirúrgica, ortopedia e traumatologia cirúrgica, ginecologia, obstetrícia, pré-parto, parto e pós-parto, além de leitos de estabilização.

A solenidade de inauguração está programada para as 17h desta quarta-feira (24), na Avenida Dez, 145, em Rio Maria – Pará. A entrega do novo hospital representa um marco significativo para a saúde da região, promovendo o acesso a serviços de qualidade e fortalecendo o compromisso do governo com o bem-estar da população local. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)