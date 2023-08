Governador do Pará defende rastreabilidade do minério para combater ilegalidades

A agenda da mineração precisa ir além da exploração. A atividade requer a compatibilização das vocações do Brasil com o avanço para a rastreabilidade do minério, defendeu o governador do Pará, Helder Barbalho, na noite desta segunda-feira (28), no evento que abriu oficialmente a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração – Exposibram 2023, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.

Segundo Helder Barbalho, a rastreabilidade deve ser implementada por meio de legislação para combater atividades ilegais. Ele ressaltou que a mineração pode ser um vetor de desenvolvimento do Estado. “É fundamental que nós possamos rastrear toda e qualquer atividade minerária no Brasil, para que nós possamos ter absoluta certeza de que o produto explorado é oriundo de áreas que estejam legalmente exploradas, com licença ambiental, com autorização de exploração de lavra e, consequentemente, nós possamos certificar estes produtos que estejam compatíveis com aquilo que desejamos de uma atividade que respeite o meio ambiente”, enfatizou.

“Nós desejamos que a atividade da mineração possa financiar a economia de baixo carbono, a bioeconomia e, particularmente, fazendo das reservas florestais e das áreas de floresta permanente no Estado áreas que permitam participar da captura de carbono e, consequentemente, de um mercado regulado, que monetize floresta e monetize este processo”, explicou o governador do Pará.

“Da mesma forma, nós precisamos ter absoluto fortalecimento das atividades de licenciamento para a convicção e certeza de que esta atividade, ao tempo em que explora solo e subsolo, possa estar licenciada e legalmente cumprindo as regras de recomposição das áreas antropizadas (alteradas pela ação do homem), das áreas derrubadas, como também das compensações necessárias para que possa mitigar os impactos oriundos da atividade minerária”, reiterou Helder Barbalho.

Mapa da mineração – O maior evento de mineração do País prossegue até a próxima quinta-feira (31). O Governo do Pará participa da Exposibram por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), com estande institucional, reunindo geólogos e especialistas da área.

No espaço está sendo apresentado o mapa da mineração paraense, com os principais projetos e oportunidades de negócios para o setor.

A Exposibram é promovida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), com a participação de toda a cadeia produtiva da mineração, desde companhias mineradoras, fornecedores de máquinas, equipamentos e serviços, instituições de pesquisa, grupos empresariais e governamentais de vários países, entidades de classe, executivos e especialistas, que discutem temas de interesse da indústria mineral global.

O evento visa dar visibilidade às companhias do setor para que gerem negócios, com a sustentabilidade no foco dos debates.

Realizado paralelamente à exposição, o Congresso Brasileiro de Mineração atrai, a cada edição, mais de 1.300 participantes, entre especialistas, pesquisadores e representantes de empresas. (A Notícia Portal/ Agência Pará)