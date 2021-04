GOIANÉSIA DO PARÁ: TRE MARCA PARA 3 DE OUTUBRO ELEIÇÃO SUPLEMENTAR EM GOIANÉSIA DO PARÁ

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) definiu provisoriamente a data de 3 de outubro deste ano para realizar a eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito do município de Goianésia do Pará, localizado na região sudeste paraense. A data foi definida em sessão plenária nessa terça-feira (27).

O anúncio feito pela desembargadora e presidente do TRE, Luzia Nadja Guimarães Nascimento, traz a informação de que o tribunal segue na preparação da eleição. E que a data, inicialmente, atende às exigências das autoridades de saúde em relação à pandemia do novo coronavírus. Atualmente o município está no bandeiramento vermelho.

Participaram da reunião, o juiz eleitoral Andrey Barbosa, da Zona Eleitoral de Breu Branco; o procurador eleitoral Felipe de Moura Palha; o promotor eleitoral Carlos Alberto Lopes; o diretor geral do TRE, Felipe Brito; o representante da Corregedoria.

O CASO



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgou por unanimidade, e negou provimento ao Recurso Especial Eleitoral, mantendo o indeferimento do registro de candidatura de recorrente Itamar Cardoso do Nascimento ao cargo de prefeito, tornando definitiva a anulação dos votos da chapa por ele integrada e determinando a imediata comunicação ao TRE do Pará para que nova eleição majoritária no município de Goianésia do Pará. Itamar venceu as eleições de 15 de novembro passado com 6.201 votos, 40,17% dos votos válidos, mas, com a decisão do TSE, a votação foi anulada.