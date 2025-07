Funcionários da Equatorial são hostilizados durante corte de energia em Tucumã

Na manhã desta quinta-feira (03), uma equipe da Polícia Militar foi acionada para intervir em uma situação de desentendimento entre moradores e funcionários da empresa Equatorial Energia, no setor Tapajós 2, em Tucumã, no sul do Pará.

Segundo o boletim da PM, a guarnição do 86° Pelotão foi informada, por meio do NIOP, que eletricistas estavam sendo hostilizados após realizarem o corte de uma ligação clandestina de energia elétrica. Os profissionais, identificados como Vinícius Correia de Assis e Diego Pereira da Silva, realizavam uma operação de rotina quando detectaram a irregularidade e procederam com a interrupção do fornecimento.

No momento do corte, a moradora da residência, identificada como Marcela Adriana Machado, teria reagido com ofensas verbais e se recusado a colaborar. A Polícia Militar interveio rapidamente, acalmou os ânimos e conduziu uma conversa entre as partes.

Após entendimento mútuo, os envolvidos decidiram aguardar a chegada de seus respectivos advogados no local. A PM orientou todos a procurarem a Delegacia de Polícia Civil de Tucumã para os devidos esclarecimentos e registro da ocorrência formal. A ação fez parte da Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa, com objetivo de reforçar o policiamento ostensivo e preventivo na região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações de PMPA/ Foto: Divulgação)