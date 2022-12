Frigorífico abre 300 vagas de emprego em Água Azul do Norte

A unidade do frigorífico Frigol, instalada no município de Água Azul do Norte, na região de Carajás, sudeste do Pará, abriu 300 vagas de emprego.

A empresa realiza o processo seletivo para o preenchimento das funções de auxiliar de produção, supervisor de almoxarifado, analista de assuntos laboratoriais, supervisor de caldeira, desossador, refilador e motorista.

Com objetivo de expandir a capacidade produtiva da unidade, a empresa está ampliando o número de funcionários. A contratação está prevista para ocorrer entre os meses de janeiro e março de 2023.

Podem participar moradores de Água Azul do Norte e cidades vizinhas. A empresa comunicou que disponibilizará acomodações temporárias durante o período de integração aos colaboradores contratados que vierem de outros municípios.

Informações pelo número (94) 98126-0010. Os interessados devem cadastrar o currículo por meio do site; www.frigol.com.br.

Fonte: Blog do Luiz Pereira