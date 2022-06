Forças armadas lançam concursos com oferta de quase 500 vagas em todo o país

As Forças Armadas do Brasil divulgaram a abertura de pelo menos quatro concursos neste ano, ofertando mais de 500 vagas para candidatos com o nível médio e superior de todo o país. Com inscrições já abertas, o Exército dispõe de 111 vagas, sendo 92 para postos de nível médio para admissão aos cursos de graduação e 19 para engenheiros já graduados, para ingresso no Instituto Militar de Engenharia (IME).

Os candidatos que já terminaram a faculdade devem passar por um curso de formação durante um ano antes de começar a trabalhar. Eles poderão escolher uma das 12 especialidades disponíveis. São elas:

Cartógrafo;

Computação;

Comunicações;

Eletrônico;

Eletricista;

Fortificação e construção civil;

De materiais;

Mecânica de armamento e automóvel;

Químico;

Produção;

Nuclear;

Aeronáutico.

Enquanto que os cursos de graduação ofertados pelo IME têm duração de cinco anos letivos e são para as seguintes áreas:

Cartografia;

Computação;

Comunicações;

Elétrica;

Fortificação e construção;

Eletrônica;

Mecânica;

Materiais;

Química.

Para participar, os interessados devem se inscrever até o dia 11 de julho deste ano, pelo site inscricoes.ime.eb.br, com taxa no valor de R$ 140, destinada a cobrir as despesas com a realização do concurso de admissão, que deverá ser paga mediante Guia de Recolhimento da União (GRU). Após o ingresso no primeiro ano do IME, o candidato estará na condição de militar e de aluno do Curso de Formação de Oficiais da Reserva do IME (CFOR/IME), e deve receber fardamento, alimentação, assistência médica, dentária, psicológica, alojamento e soldo inicial de R$1.334.

Ao fim do curso, o aluno será incluído no Quadro de Engenheiros Militares (QEM), com possibilidade de ascensão a um grau hierárquico superior se atender aos requisitos estabelecidos, podendo chegar até ao posto de general de divisão.

Aeronáutica

Também com inscrições abertas, o concurso da Aeronáutica para admissão nos cursos fundamental e profissional do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) oferta 150 vagas para ingresso no ano de 2023. Os participantes devem se cadastrar pelo site www.vestibular.ita.br, com taxa no valor de R$ 195. O certame é destinado para participantes de ambos os sexos, solteiros, com idades até 24 anos, que tenham concluído ou estejam concluindo o ensino médio em 2022.

Os cursos oferecidos pelo ITA também terão duração de cinco anos, e serão compostos pelos cursos fundamental e profissional, para as áreas de engenharia aeronáutica (23 vagas); engenharia eletrônica (25); engenharia mecânica-aeronáutica (25); engenharia civil-aeronáutica (18); engenharia de computação (32); engenharia aeroespacial (27).

O fundamental será ministrado logo nos dois primeiros anos do curso, para o ensino dos conceitos básicos gerais de engenharia, enquanto o profissional consistirá nas matérias que caracterizam uma especialização profissional.

Será concedido ao aluno uma bolsa de estudos, com ensino e alimentação. Os estudantes que concluírem o curso com aproveitamento e optarem pela carreira militar podem ser convocados como aspirantes-a-Oficial, e promovidos ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Engenheiros da Ativa da Aeronáutica, distribuídos nas Organizações Militares do COMAER, com salários que podem chegar a R$ 8.245.

O concurso compreenderá três fases: sendo as duas primeiras referentes aos exames de escolaridades aplicados em todas as capitais brasileiras, inclusive em Belém, sobre os assuntos de matemática, física, química, português, inglês e uma redação. Os locais de aplicação das provas serão publicados na página de inscrição. A última fase da seleção será a inspeção de saúde.

Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil também divulgou a realização de mais dois concursos, que somam 40 vagas, para ingresso no Corpo de Engenheiros e admissão ao Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (CP-T). Ambas as seleções devem iniciar as inscrições no dia 4 de julho, pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, com taxa de R$ 140.

Para os postos de engenheiro, são oferecidas 24 vagas, com salários que podem chegar a R$ 9.070,60. As áreas disponibilizadas são para engenharia aeronáutica; engenharia civil; engenharia de produção; engenharia de sistemas de computação; engenharia de telecomunicações; engenharia elétrica; engenharia eletrônica; engenharia mecânica; engenharia mecânica de aeronáutica; engenharia naval; engenharia nuclear; e engenharia química. Os interessados em participar do certame devem ter menos de 35 anos até o dia 30 de junho de 2023. A seleção de candidatos para admissão ao CP-T oferece 16 vagas para as áreas de biblioteconomia; comunicação social; direito; educação física; estatística; informática – banco de dados, desenvolvimento de sistemas, infraestrutura de TI e segurança da informação; meteorologia; pedagogia; psicologia; e segurança do tráfego aquaviário. O edital também prevê remuneração inicial de R$ 9 mil. Serviço: Concurso IME Inscrições: até 11/07/22, pelo site inscricoes.ime.eb.br

Taxa: R$ 140

Salário: R$1.334

Vagas: 111 Concurso Aeronáutica (ITA) Inscrições: até 15/07/22, pelo site www.vestibular.ita.br

Taxa: R$ 195

Salário: R$1.334

Vagas: 150 Concurso Marinha Inscrições: de 04/07/22 até 17/07/22, pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

Taxa: R$ 140

Salário: até R$ 9 mil

Vagas: 40

Fonte: O Liberal