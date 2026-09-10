FORAGIDO POR HOMICÍDIO EM REDENÇÃO É PRESO NO MATO GROSSO

Uma investigação conduzida pela Delegacia de Homicídios de Redenção, no sul do Pará, terminou nesta quarta-feira (09) com a prisão de um homem investigado por um homicídio ocorrido durante um evento festivo no município.

Carlos Henrique Marques Santos foi localizado e preso por volta das 12h, na cidade de Confresa, no Mato Grosso. Segundo as investigações, ele estava escondido no município desde que deixou Redenção após o crime.

Contra o investigado havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal de Redenção, pela suposta prática de homicídio.

O crime aconteceu na madrugada do dia 13 de maio de 2026, no Espaço Cultural, em Redenção, durante um evento que teve como atração o cantor Natanzinho.

A vítima, Arielson Souza Andrade, empresário conhecido no município, estava no local quando teria sido atacada em meio a uma confusão. Conforme as informações apuradas pela Polícia Civil, Arielson teria sido surpreendido pelas costas durante uma confusão generalizada e atingido por golpes de arma branca.

O preso foi encaminhado para a delegacia local e permanece à disposição da Justiça.

A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de Notícia Mil Grau Redenção