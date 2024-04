Foragido do Tocantins é capturado pela Polícia Federal em Tucumã com armas, munições e R$ 183 mil

Em Tucumã, no Sul do Pará, a Polícia Federal prendeu um homem que estava foragido da Justiça Federal do Tocantins. Ele havia sido condenado a mais de 12 anos de prisão por roubo e associação criminosa.

O mandado de prisão foi cumprido na tarde desta terça-feira (9). Com o acusado foram encontrados uma pistola calibre .380, um rifle calibre .22 e 714 munições ao todo, além de mais de R$ 183 mil em espécie (incluindo alguns dólares).

Havia um mandado de prisão contra o acusado, que foi cumprido na casa dele, em Tucumã, pela equipe da Polícia Federal de Redenção. Para os policiais, o dinheiro apreendido tem características de origem ilícita e será objeto de investigações.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional de Redenção e encontra-se à disposição da Justiça Federal do Estado de Tocantins e da Justiça Estadual de Tucumã por conta dos crimes de posse ilegal de armas restritas e munições. (A Notícia Portal/ Fato Regional)