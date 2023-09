Floresta do Araguaia: PM prende dupla de estelionatários que aplicava o golpe do falso Pix.

De acordo com o apurado, a dupla identificada como, Manoel Cautrins Pacheco e Charles Henrique Gomes, realizavam vários golpes em estabelecimentos comerciais nos estados de Goiás e Pará, por meio do golpe do falso Pix.

Segundo a Policia Civil, entre as pessoas que foram vítimas dos criminosos estão o cantor Sertanejo Gustavo Lima.

Segundo informou a Policia Militar, a dupla foi presa depois de aplicar dois golpes do falso Pix na cidade de Pau D´arco, no sul do Pará, um em uma Loja de roupas e outro em uma conveniência.

Uma operação montada por policiais militares das cidades de Redenção, Rio Maria e Floresta do Araguaia, conseguiram prender os golpistas em um carro HYUNDAI HB20, que estava estacionado em frente um estabelecimento comercial de Floresta do Araguaia, onde se preparavam para aplicar mais um golpe.

Os estelionatários foram presos e levados imediatamente para a Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde estão presos a disposição do poder judiciário. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)