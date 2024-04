FLORESTA DO ARAGUAIA: MORTE DE ‘DOMINGUINHO’ REVERBERA EM SESSÃO ORDINÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL

A cidade de Floresta do Araguaia foi tomada por uma profunda comoção após a morte brutal de João Domingos Ramos Pinheiro, carinhosamente conhecido como ‘Dominguinho’, de 32 anos. O trágico acontecimento, marcado por múltiplas facadas, ocorreu na madrugada de domingo (7). ‘Dominguinho’ era uma figura especial na cidade, conhecida por sua deficiência intelectual, mas também por sua alegria e popularidade entre os moradores locais.

A comoção em torno da morte de ‘Dominguinho’ reverberou na sessão ordinária da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia nesta segunda-feira (8). Os vereadores, sensíveis à gravidade do incidente, convidaram representantes da polícia local para discutir a questão da segurança pública. O objetivo era fornecer à população informações sobre o andamento das investigações e tranquilizá-la quanto aos esforços das autoridades para resolver o caso.

Durante a sessão, o delegado Anderson Vieira Monteiro, responsável pelo caso, relatou que, embora não pudesse divulgar detalhes da investigação para evitar prejudicar o trabalho policial, a polícia está empenhada em solucionar o crime. Ele assegurou que, embora ainda não tenha havido prisões, a polícia já possui pistas significativas que podem levar à identificação do responsável pelo assassinato.

Além de discutir o caso específico de ‘Dominguinho’, os vereadores Arly Manoel da Silva (PODE) e Cleudimar Dias dos Santos (UB) aproveitaram a oportunidade para abordar a necessidade de melhorar a segurança pública em Floresta do Araguaia. Eles propuseram o aumento do efetivo tanto da Polícia Militar quanto da Civil, argumentando que as 14 vilas do município exigem uma atenção maior das autoridades. A presença maciça da população na sessão reflete o profundo impacto que a morte de ‘Dominguinho’ teve na comunidade, que permanece unida na busca por justiça. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)