FLORESTA DO ARAGUAIA: Polícia Civil do Pará cumpre mandado de prisão por descumprimento de medidas protetivas

No último domingo (03), a Polícia Civil do Pará realizou uma operação que resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em Floresta do Araguaia.

O alvo da ação foi um indivíduo acusado de descumprir medidas protetivas de urgência, determinadas pela Justiça. As autoridades localizaram o investigado nas proximidades de um supermercado, na movimentada Avenida 1° de Maio da cidade.

Após a detenção, o suspeito foi conduzido para a delegacia local, onde permanece sob custódia à disposição das autoridades judiciais responsáveis pelo caso.

A ação da polícia ressalta o comprometimento das forças de segurança em garantir o cumprimento das medidas legais e a proteção das vítimas de violência doméstica e familiar, reforçando o papel essencial da aplicação da lei na manutenção da ordem e da segurança pública na região. (a Notícia Portal com Informações da Polícia Civil do Pará)