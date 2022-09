Ex-ministro Ricardo Salles bate em moto de entregador em São Paulo

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o ex-ministro do Meio Ambiente e candidato a deputado federal por São Paulo, Ricardo Salles (PL), dirigindo um carro e batendo na moto de um entregador. Nos vídeos é possível ver que Salles, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), segue com seu carro e não para para ver o que aconteceu com o motoboy naquele momento.

O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (1º) em uma faculdade privada em São Paulo. Um grupo de manifestantes protestava contra a presença de Salles no momento em que ele deixava a garagem da instituição. De acordo com os vídeos, é possível ver o ex-ministro dirigindo um veículo vermelho de forma brusca.

Quando Salles acelera o veículo para sair do prédio e fazer a curva, seu carro atinge o motoboy, que até o momento não foi identificado. No momento que o carro do ex-ministro passa por ele, a moto cai ao chão. O entregador fica em pé e gesticula em direção ao carro do político.

Nas redes sociais, Salles se defendeu e disse que não aconteceu nada grave com a moto e com o motoboy. “Horda de bárbaros atacou nossa comitiva ontem. Jogaram pedras, chutaram carro e quebraram para-brisa. Na confusão, um dos carros derrubou uma moto quase parada. Falamos mais à frente com o rapaz, que nada sofreu. E a moto, nada de grave.” (A Notícia Portal / com informações de Folha de São Paulo).